Torino, previsti nei prossimi giorni contatti con il Chelsea per Casadei

Previsti nuovi contatti tra le parti

Il Torino non molla Casadei del Chelsea. Sono previsti, infatti, nei prossimi giorni dei nuovi contatti tra i club per capire se ci sono i presupposti per trovare l’intesa.

I granata, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo, vedono nel classe 2003 il profilo ideale per aumentare la competitività della squadra.

La società sta pianificando, dunque, nuovi incontri con i dirigenti del club inglese per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti coinvolte nella trattativa.

5 presenze in Conference League e 1 in Carabao Cup per Casadei in questo inizio di stagione con i Blues.