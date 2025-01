Inter, contatto positivo con il Newell’s per Perez e Silvetti: il punto

Tomas Perez, calciatore del Newell’s Old Boys, obiettivo dell’Inter (Imago)

L’Inter continua a trattare per Tomas Perez e Mateo Silvetti del Newell’s Old Boys, rispettivamente centrocampista classe 2005 e ala classe 2006.

L’interesse del club nerazzurro per i due giovani argentini è vivo, come raccontato nelle scorse settimane. E le prossime ore saranno decisive.

Il presidente del Newell’s, Ignacio Astore, è infatti volato a Milano direttamente dall’Argentina per cercare l’intesa con l’Inter per questa operazione.

In giornata si è tenuto un contatto tra le due società: l’incontro è stato positivo, ma non abbastanza per raggiungere l’accordo finale.

Inter, cosa manca per chiudere Perez e Silvetti

La trattativa tra club è nel momento decisivo: già domani, mercoledì 15 gennaio, potrebbe essere il giorno giusto per raggiungere un’intesa di massima. L’Inter vorrebbe impostare una doppia operazione per un pacchetto totale di circa 12 milioni di euro, buona parte dei quali rappresentati da bonus legati alla crescita futura dei due calciatori.

--> -->

Il focus principale dei recenti contatti è dato dalla ripartizione tra parte fissa e bonus della cifra totale. Permane, dopo l’incontro di oggi, una forbice da limare tra le valutazioni dei cartellini fatte dai due club. Nelle prossime ore si capirà se l’Inter troverà l’accordo con il Newell’s sia per Perez che per Silvetti, o magari anche solo per uno dei due.

Mateo Silvetti, esterno del Newell’s Old Boys (Imago)

Chi sono Perez e Silvetti

Un centrocampista e un esterno offensivo per l’Inter del futuro. I nerazzurri stanno puntando Perez e Silvetti, almeno inizialmente, per l’Under 23, in programma per il prossimo anno – work in progress. Ma chi sono i due giovani argentini? Entrambi militano nella Nazionale U20 e tutti e due sono stabilmente titolari in prima squadra con il Newell’s: Perez, centrocampista centrale, ha giocato 17 partite in stagione. 20 invece le presenze di Silvetti, ala di piede destro che può giocare sia a destra che a sinistra, con anche 4 gol all’attivo. Il loro futuro potrebbe parlare nerazzurro: le prossime ore saranno decisive per cercare gli accordi e capire le tempistiche di eventuali arrivi in Italia.