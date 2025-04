Mamardashvili-Vinicius e la scommessa sul rigore: il siparietto

Giorgi Mamardashvili (Imago)

Il curioso episodio che ha coinvolto Giorgi Mamardashvili e Vinicius Junior in occasione del rigore in Real Madrid-Valencia

Nel pomeriggio di sabato 5 aprile il Real Madrid è sceso in campo ospitando al Santiago Bernabeu il Valencia in una partita valida per la 30ª giornata de LaLiga.

L’incontro si è concluso sul punteggio di 1-2 per gli ospiti grazie alle reti, in ordine cronologico, di Diakhaby, Vinicius Junior e Hugo Duro.

A causa di questa sconfitta, i blancos rischiano di perdere terreno dal Barcellona primo, in campo in serata contro il Real Betis.

Poco prima che il risultato si sbloccasse al 15° del primo tempo, un curioso episodio ha coinvolto Mamardashvili, portiere del Valencia, e lo stesso Vinicius Jr.

Real Madrid-Valencia: Mamardashvili para un rigore a Vinicius

Al 13° minuto, infatti, l’arbitro Guillermo Cuadra assegna alla squadra di Ancelotti un calcio di rigore causato da un fallo di Cesar Tarrega. Dagli undici metri si presenta l’attaccante brasiliano, autore di tre centri su quattro dal dischetto nella stagione in corso.

Nel tentativo di ipnotizzarlo, in quei concitati momenti il portiere georgiano gli ha proposto di scommettere che l’avrebbe parato. E così succede: calcio a destra e tuffo verso il lato giusto.

Vinicius Junior, Real Madrid (Imago)

Le parole del portiere nel post partita

Intervistato nel post partita dalla stampa spagnola, Mamardashvili ha raccontato l’episodio: “Ho chiesto a Vinicius se volesse scommettere 50 euro sulla mia parata e lui ha accettato”.

Peccato, però, che l’attaccante non abbia mantenuto la parola. Alla domanda se Vinicius a fine partita abbia pagato, l’estremo difensore ha infatti risposto: “No, non mi ha dato i soldi”.