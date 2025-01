Roma-Rensch, c’è l’accordo. Le ultime sulla trattativa con l’Ajax

La Roma ha trovato l’accordo con il terzino destro dell’Ajax Devyne Rensch: le ultime sulla trattativa con il club olandese

La Roma ha trovato l’accordo con Devyne Rensch e il suo agente. In queste ore, poi, i giallorossi cercheranno l’accordo con l’Ajax.

L’offerta della Roma è di 3.5 milioni di euro e la richiesta del club olandese è scesa a 7 milioni. L’operazione si potrebbe chiudere quindi sui 4.5/5 milioni, difficile che i giallorossi si spingano oltre.

Il discorso di questa operazione è per questo mercato di gennaio. Il calciatore è in scadenza a giugno 2025 e non vuole impegnarsi adesso per la prossima stagione. A zero, poi, interessate ci sarebbero anche l’Olympique Marsiglia e il Napoli.

“Più tempo ci vuole meno è probabile che firmi”: le parole qualche mese fa di Devyne Rensch sul rinnovo

Qualche mese fa nel corso di una conferenza stampa Devyne Rensch aveva parlato del suo futuro e della situazione contrattuale con l’Ajax: “Sono completamente concentrato sull’Ajax. Mi sento bene qui e ho un ruolo che mi si addice. Naturalmente il mio contratto scadrà, quindi vedremo“.

“Sono in trattative con il club, non necessariamente da ora, ma lo ero anche l’anno scorso. Sono sempre in conversazione con l’Ajax, per così dire. Più tempo ci vuole, però, meno è probabile che firmi“: ha concluso l’esterno classe 2003.