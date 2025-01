Napoli, resta complicata la pista Garnacho: il punto

Il punto sulla situazione di Garnacho al Napoli come post Kvaratskhelia, prossimo ormai ad andare al PSG.

Con Kvaratskhelia ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain (clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti), il Napoli è alla ricerca di un sostituto.

Al club di De Laurentiis piace Garnacho e c’è stato un incontro interlocutorio nella serata di lunedì 13 gennaio.

Il direttore sportivo Manna è stato avvistato a Barcellona dove ha incontrato gli agenti del giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione, comprendere le intenzioni del giocatore e discutere le richieste economiche.

Il Manchester United ha fissato il prezzo a 70 milioni di sterline, una cifra ritenuta eccessiva dal club azzurro.

Garnacho-Napoli: la situazione

Resta complicata al momento quindi, la pista che porterebbe Garnacho al Napoli. La complicazione forte dell’operazione è la richiesta molto alta da parte del Manchester United che non è scesa in queste ore.

In alternativa, se non si opterà per un investimento su un giovane talento, la società di De Laurentiis potrebbe puntare su un prestito di alto livello. Tra i nomi considerati di recente, spicca quello di Timo Werner. Il giocatore però ha avuto un infortunio annunciato da Postecoglu in conferenza: “Ha riportato un infortunio al tendine, aspettiamo l’esito degli esami”.