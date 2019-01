Il Bologna insiste per arrivare a Dusan Basta della Lazio. In queste ore, la dirigenza rossoblu ha nuovamente cercato di trovare l'intesa con quella biancoceleste per il giocatore richiesto da Mihajlovic, ma la situazione è legata alle possibili cessioni di Mattiello e Mbayé. Nel caso di arrivo di Basta in Emilia, la Laziom dovrà cercare un sostituto. E continua a restare in piedi l'ipotesi di arrivare a Romulo dal Genoa, per il quale si era intavolato un discorso nella giornata di ieri.