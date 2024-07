Lazio, Djukanovic al momento non è una priorità: offerta della Stella Rossa per l'esterno

L'ala sinistra non è però una priorità per la Lazio

La Stella Rossa ha formulato un'offerta di 3.500.000 milioni di euro per Djukanovic dell'Hammarby. Sul monenegrino c'è anche l'interesse della Lazio che però non lo considera una priorità al momento.

Lazio, Djukanovic al momento non è una priorità





Djukanovic è in rottura con il suo club, infatti l’ultima partita è rimasto 90 minuti in panchina. La Stella Rossa ha formulato un'offerta di 3,5 milioni di euro per il montenegrino dell'Hammarby. Il calciatore piace anche alla Lazio che però non lo considera una priorità al momento.

L'ala sinistra classe 2004 nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze complessive, mettendo a segno 3 gol e fornendo 1 assist.