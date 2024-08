Lazio, su Basic ci sono Empoli, Espanyol e Basaksehir

Tre pretendenti per Toma Basic. Il centrocampista classe '96, dopo l'ultima stagione in prestito alla Salernitana, potrebbe lasciare nuovamente la Lazio. In Italia a volerlo c'è l'Empoli, ma non ancano le richieste dall'estero. Nello specifico, Espanyol e Istanbul Basaksehir vorrebbero prendere il croato in prestito.

Le ultime su Basic

