Fiorentina, Kouame tra Anderlecht e Friburgo: la situazione

Possibile futuro lontano dall'Italia per Christian Kouame. L'attaccante della Fiorentina, attualmente impegnato nel torneo olimpico di Tokyo con la sua Costa d'Avorio (domani giocherà i quarti di finale contro la Spagna), è nel mirino di due club stranieri: l'Anderlecht e il Friburgo.

Da tempo l'Anderlecht è sulle tracce di Kouame. Un interesse già registrato un mese fa quando il club belga ha avviato i contatti con la Fiorentina per cercare l'accordo, sia con la società che con il giocatore.

Adesso, però, si è inserito anche il Friburgo. Il club rossonero, che lo scorso anno ha chiuso la Bundesliga al decimo posto in classifica, sta pensando a Kouame come rinforzo per l'attacco.

Prima volta lontano dall'Italia?

Kouame non ha mai giocato lontano dall'Italia. Arrivato minorenne a Prato, tra i professionisti ha vestito la maglia biancoazzurra prima di passare al Cittadella e al Genoa. A gennaio 2020 il trasferimento alla Fiorentina: un anno e mezzo senza grandi soddisfazioni, con solo 980 minuti giocati in campionato nell'ultima stagione e un gol messo a segno.