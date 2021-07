La Fiorentina, dopo aver registrato il primo rinforzo, lavora per concludere qualche movimento in uscita.

FIORENTINA: KOUAME VERSO L'ANDERLECHT, TRATTATIVA IN CORSO

Christian Kouamé (1 gol e 1 assist in 33 partite di Serie A quest'anno con la Fiorentina) è vicino alla cessione: in particolare, l'Anderlecht si è mostrato interessato al giocatore ivoriano classe 1997. La trattativa è in corso: restano ancora da trovare però gli accordi per giungere a un'intesa di massima.