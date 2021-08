Lazio, Kostic non si presenta all'allenamento dell'Eintracht: le ultime

Continua il pressing della Lazio per Filip Kostic. Il club biancoceleste ha individuato nell'esterno serbo il sostituto ideale per riampazzare Joaquin Correa, ma deve superare la resistenza dell'Eintracht Francoforte.

Trova conferma intanto la notizia riportata dalla Bild per cui il giocatore non si è presentato oggi all'allenamento, saltando di conseguenza la partita che la squadra di Oliver Glasner giocherà in trasferta sabato alle 15.30 in casa dell'Arminia Bielefeld.

Kostic vuole la Lazio

Una mossa chiara quella del giocatore e del suo agente con l'obiettivo di spingere l'Eintracht Francoforte ad accettare l'offerta della Lazio di Maurizio Sarri, aprendo così alla cessione dell'ala classe 1992.

A questo punto resta da capire la reazione del club tedesco che potrebbe riaprire il tavolo delle trattative o proseguire il braccio di ferro con Kostic, che dal 2018 ha giocato 129 partite e segnato 26 gol in Germania. Uno è arrivato proprio contro i biancocelesti ai gironi di Europa League il 4 ottobre 2018 (Eintracht Francoforte-Lazio 4-1).