Incontro Juve-Sassuolo per Locatelli: la trattativa è iniziata

La trattativa tra Juventus e Sassuolo per Locatelli è iniziata e i due club già hanno fissato un nuovo appuntamento per entrare nel vivo dei discorsi

Tra la Nazionale e il mercato. L'estate di Manuel Locatelli si divide così, tra gli impegni in azzurro e il suo futuro.

L'incontro annunciato e il nuovo appuntamento

Si è tenuto l'incontro tra Sassuolo e Juventus per iniziare a parlare del giocatore: la trattativa è ufficialmente partita. Il club bianconero ha chiesto se ci fosse un'apertura per la cessione del giocatore e i neroverdi hanno dato il loro ok.

La prossima settimana seguirà un secondo incontro tra le parti e in quell'occasione si entrerà nei dettagli della trattativa, iniziando a parlare di formula, cifre, contropartite tecniche.

L'incontro di oggi è stato dunque propedeutico per capire le rispettive intenzioni e darsi un nuovo appuntamento per gettare le basi della trattativa e per trovare un'intesa sul futuro di Locatelli.