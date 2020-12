Juventus, Rovella sempre più vicino: le ultime

La Juventus è sempre più vicina al centrocampista classe 2001 del Genoa, Nicolò Rovella. La promessa rossoblu, all'esordio quest'anno tra i professionisti ha collezionato 7 presenze in Serie A ma ha un contratto in scadenza nel giugno 2021.

La trattativa non è ancora in chiusura, ma nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra i club per definire nei dettagli un trasferimento ormai vicino alla conclusione. Un'operazione che entrambi i club vogliono concludere in questa sessione di mercato, con la Juventus pronta a non forzare la mano con un accordo a scadenza.

Sul tavolo la decisione della contropartita, al momento il favorito resta Portanova, che Pirlo ha già schierato, a sorpresa, durante questo inizio di stagione.

Il dialogo continua, e Rovella potrebbe essere presto un nuovo giocatore bianconero.