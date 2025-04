A pochi minuti dal fischio d’inizio del big match tra Inter e Roma, il DS giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN.

Sempre meno al fischio d’inizio del big match di giornata per la 34ª di Serie A: allo stadio San Siro si gioca Inter-Roma, con il fischio d’inizio alle 15:00.

I nerazzurri cercano di proseguire la loro corsa per lo scudetto, i giallorossi provano a non mollare il treno europeo, con la rincorsa iniziata dall’arrivo di Claudio Ranieri.

A pochi minuti dalla partita, il Direttore Sportivo della Roma Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN.

Di seguito le parole del dirigente giallorosso.

Roma, le parole di Ghisolfi prima dell’Inter

Ghisolfi ha esordito: “Conta la Roma, la squadra. Quando dico questo dico che abbiamo la responsabilità di costruire un club e con una grande organizzazione. Conosciamo l’importanza dei nostri tifosi. Il calcio senza tifosi non è calcio. Per noi è fondamentale. È un peccato avere dei posti liberi, non credo sia la strada giusta per risolvere i problemi che abbiamo. Loro comunque sono sempre con noi e anche oggi saranno al nostro fianco”, ha continuato.

Infine Ghisolfi ha concluso parlando di Ranieri: “Lui è la persona giusta. Non pensiamo al passato ma al presente. Non abbiamo paura. Abbiamo freschezza e dobbiamo continuare. Vedendo gli ultimi momenti con Ranieri dobbiamo ritenerci fortunati di averlo con noi. Spero che faremo il massimo per seguire con un grande finale di stagione”.