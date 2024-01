Juventus, Kean a un passo dall'Atletico Madrid: i dettagli

Moise Kean è a un passo dall'Atletico Madrid. L'attaccante della Juventus dovrebbe finire la stagione 2023/2024 in Spagna.

Kean-Atletico Madrid: la situazione

L'Atletico Madrid si prepara ad accogliere Moise Kean. L'attaccante classe 2000 infatti è già arrivato in giornata in Spagna. Operazione con la Juventus formulata sul prestito secco e trattativa che è stata chiusa grazie all'importante lavoro dell'agenzia WSA.

Decisivi i contatti con il direttore sportivo dell'Atletico Madrid Berta nelle ultime ore tra sabato 27 e domenica 28 gennaio per trovare l'intesa finale.

I numeri di Kean

Dodici presenze in questa stagione in Serie A per Moise Kean, che ora si prepara alla sua prima avventura in Liga dopo aver già giocato in Ligue 1 e Premier League.