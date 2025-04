Venezia, Di Francesco: “Arbitraggio superficiale, manca rispetto”

Le dichiarazioni rilasciate da Eusebio Di Francesco nell’intervista post partita di Venezia 0-2 Milan, 34ª giornata di Serie A

La domenica di campionato si è aperta con due partite cominciate alle ore 12:30. Se al Sinigaglia il Como ha centrato l’aritmetica salvezza battendo 1-0 il Genoa, al Penzo il Milan ha battuto i padroni di casa per 0-2.

Reti di Pulisic nel primo tempo e Gimenez nei minuti finali del match. Così Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervista post Venezia-Milan.

Innanzitutto ha commentato il mancato calcio di rigore sull’episodio che ha coinvolto Yeboah e Pavlovic: Queste le sue parole: “A metà campo l’avrei fischiato, infatti ha fischiato il fallo del secondo gol con Theo che spesso tende a cadere con facilità. In questa situazione ci sono sia il braccio sia l’intervento col piede. Non puoi non andare a rivederlo“.

Per poi proseguire: “Non parlo mai di arbitraggio nelle mie interviste post gara, ma ci stiamo giocando qualcosa di molto importante e secondo me sta mancando rispetto nei nostri confronti. Oggi quest’episodio è stato valutato con superficialità. Cosa bisogna fare per assegnare calcio di rigore? Pavlovic si disinteressa totalmente del pallone e va col braccio addosso”.

Venezia 0-2 Milan: l’intervista post partita di Di Francesco

L’allenatore del Venezia ha dichiarato: “Mi inc***o perché a metà campo lo fischierebbero. Le valutazioni vanno fatte per tutti allo stesso modo. Poi possiamo parlare della partita, delle occasioni mancate e delle ingenuità sui gol subiti. Noi siamo il Venezia e loro il Milan. Stavolta mi girano perché non meritavamo di perdere e perché certi episodi portano le gare in una direzione o nell’altra, in questo caso verso una squadra già forte che non aveva bisogno“.

Ha così spiegato la scelta di Condé dal 1′: “Non l’avrei sostituito se non avesse avuto i crampi perché per reggere i tre attaccanti avevo bisogno di un giocatore di questo tipo. Kike Perez ha caratteristiche più offensive, più box-to-box, ma serve equilibrio quando vuoi riprendere la partita. Abbiamo avuto un paio di occasioni importanti su calcio d’angolo e da fuori area”.

Di Francesco: “Non accetto più torti arbitrali”

Dopodiché ha affermato: “Sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato in ripartenza. Per la partita giocata e il dominio a tratti mostrato nel primo tempo avremmo meritato di fare punti. Sono rammaricato, non parlo di sfortuna ma di meriti e non accetto più torti che sto subendo con troppa frequenza”.

Infine Di Francesco ha concluso: “Sul gol annullato avevamo confezionato un’azione strepitosa, è un vero peccato sia stato annullato per pochi centimetri di fuorigioco. Non è il primo, quest’anno ce ne hanno annullati tre o quattro così“.