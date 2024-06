Juventus, Kaio Jorge a titolo definitivo al Cruzeiro: le cifre ufficiali

Kaio Jorge lascia a titolo definitivo la Juventus e torna in Brasile, al Cruzeiro: la sua avventura italiana è stata segnata dall’infortunio al ginocchio

Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella. Kaio Jorge lascia la Juventus e torna in Brasile, con il Cruzeiro che ha deciso di puntare su di lui acquistandolo a titolo definitivo.

Quanto incassa la Juventus dalla cessione di Kaio Jorge

Dalla cessione dell’attaccante classe 2002, nell’ultima stagione in prestito al Frosinone, la Juventus incassa 7.2 milioni di euro, facendo generare a bilancio un impatto economico positivo pari a 3.1 milioni di euro.

Questa la nota ufficiale del club bianconero. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Cruzeiro Esporte Clube per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pinto Ramos Kaio Jorge a fronte di un corrispettivo di € 7,2 milioni, pagabile in tre esercizi.

Tale operazione genera un impatto economico positivo pari a € 3,1 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee)”.

Avventura italiana sfortunata

Un’avventura sfortunata quella di Kaio Jorge alla Juventus. Il brasiliano classe 2002 è arrivato a Torino nell’estate del 2021, ma a febbraio del 2022 ha riportato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio.

Un infortunio che lo ha condizionato nella sua esperienza italiana. Nell’ultima stagione, dove ha indossato in prestito la maglia del Frosinone, Kaio Jorge ha collezionato 22 presenze e 3 gol tra tutte le competizioni.