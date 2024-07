Juventus, il futuro di Chiesa e il pressing della Roma: la ricostruzione

Federico Chiesa non fa parte dei piani della Juventus per Thiago Motta: la situazione

Nelle scorse ore Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, ha incontrato Cristiano Giuntoli. La Juventus infatti ha confermato che il calciatore non fa parte dei piani di Thiago Motta. E con il contratto in scadenza nel 2025, Chiesa verrà ceduto in questa finestra di mercato. Resta quindi da trovare una soluzione.

Juventus, Chiesa sarà ceduto. Interesse della Roma: la situazione

Per risolvere la situazione però è necessario trovare una soluzione che possa andare bene a entrambe le parti. La Roma è certamente interessata al profilo di Federico Chiesa. A inizio giugno ci fu un incontro tra i dirigenti della società giallorossa e l'agente del calciatore azzurro. Per questo, quindi, non dovrebbero esserci problemi a trovare un accordo con la Juventus.

Tuttavia, la volontà di Chiesa al momento sarebbe quella di giocare la Champions League. Questo punto in particolare frena naturalmente qualsiasi tipo di definizione nella trattativa. Intanto, l'accordo fra società è evidentemente l'ultimo dei problemi, anche se le richieste economiche sono comunque alte. Per questo la trattativa non è ancora calda. Juventus e Roma potrebbero accelerare soltanto in caso di apertura definitiva di Chiesa. Il club giallorosso però potrebbe non aspettare la scelta dell'azzurro.

Senza l'ok da parte dell'esterno offensivo azzurro, quindi, qualsiasi accordo o stretta di mano non ha nessun valore. E il giocatore non ha fretta, motivo per cui si sta prendendo del tempo per decidere. Insomma, il futuro di Federico Chiesa resta ancora incerto. E la Juventus è al lavoro per trovare una soluzione.