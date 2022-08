Juve, il PSG chiede l'obbligo di riscatto per Paredes: la situazione

La Juve continua a trattare per Leandro Paredes con il PSG: il club francese vorrebbe un "facile" obbligo di riscatto

La Juventus continua a trattare per chiudere l'ultimo affare del proprio calciomercato: Leandro Paredes. I bianconeri vogliono il centrocampista argentino e continuano a trattare con il PSG per portarlo prima possibile a disposizione di Massimiliano Allegri. Ci sono però ancora alcune cose da sistemare nell'accordo, con il PSG che vorrebbe cederlo solo in prestito con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile.

Juventus-Paredes, la situazione

I bianconeri infatti continuano a chiedere Leandro Paredes in prestito con diritto di riscatto al PSG. Il club francese però continua a insistere e chiede l'obbligo di riscatto facilmente raggiungibile, con la Juve che difficilmente accetterà. La società torinese, infatti, al massimo sarebbe disposta ad acquistarlo in prestito con un difficile obbligo di riscatto. Per la Juve ci sarebbe un piano B, che è Douglas Luiz dell'Aston Villa, ma la pista è molto difficile e comunque Allegri vorrebbe solo Paredes.

Intanto la Juve continua anche a trattare la cessione di Arthur: dopo lo Sporting, stasera c'è stato anche un timido sondaggio del Nizza.