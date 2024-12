Jeremy Le Douaron – Imago

Le Douaron decisivo nel match contro il Bari: per il francese è il secondo gol con i rosanero

Tanto atteso e adesso decisivo. È Jeremy Le Douaron, il match winner della sfida tra Palermo e Bari. L’attaccante francese rosanero ha risolto la sfida del Boxing Day di Serie B al 41° minuto, bravo in una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il secondo gol con la maglia del Palermo dopo quello con il Sassuolo (anche al Mapei Stadium da corner), ma stavolta fondamentale per una vittoria importante per la squadra di Dionisi.

Il primo successo dopo tre ko consecutivi, in un contesto tutt’altro che semplice con la squadra contestata in queste settimane dal pubblico per il rendimento delle ultime partite. Anche oggi i 19.000 del Barbera hanno contestato la formazione rosanero, ma a fine partita i fischi si sono trasformati in parte in applausi.

Merito (anche) di Le Douaron che ha vissuto un’estate da protagonista del mercato, creando così non poche aspettative sul suo potenziale rendimento.

Le Douaron: le aspettative, il rendimento sottotono e la reazione

Le Douaron è arrivato il 30 agosto in Sicilia con un carico di aspettative sulle spalle enorme. Sia per il costo del cartellino (pagato 4 milioni di euro), sia per la squadra di provenienza. Quel Brest con cui nella passata stagione aveva conquistato la qualificazione in Champions League. “La Champions? Seguirò il Brest durante il suo percorso – aveva detto Le Douaron nella conferenza stampa di presentazione – Palermo è stata comunque una grande opportunità e sono fiero di essere qui“.

L’impatto con la Serie B, però, non è stato dei migliori: prestazioni sottotono e poca incisività. Questione di tempo, quello chiesto più volte dall’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi: “Le Douaron è uno giocatore che crescerà e diventerà forte, parlo al futuro, ma presto ne parlerà al presente – aveva detto a ottobre – Ha bisogno di ambientarsi visto che viene da un campionato diverso ed è al primo anno in Italia. In allenamento sta facendo vedere le sue qualità ed è destinato ad alzare il livello della squadra“. Per vedere i primi gol di Le Douaron i tifosi del Palermo hanno atteso fino a dicembre: prima contro il Sassuolo, poi contro il Bari.

Alessio Dionisi – Imago

Il ritorno alla vittoria del Palermo

Il Palermo è riuscito a trovare la via del gol nel primo tempo, poi nella ripresa ha gestito il vantaggio, respingendo gli assalti di un Bari coraggioso, ma poco incisivo negli ultimi 20 metri. La squadra di Longo ha avuto 12 calci d’angolo a favore, tuttavia non è riuscito a battere Desplanches, subendo così la terza sconfitta consecutiva.

Per la squadra di Dionisi tre punti che consentono di riagganciare la zona play-off, ma anche la consapevolezza di dover dare continuità al risultato del Boxing Day già dalla trasferta con il Cittadella.