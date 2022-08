Juve, per Arthur resta viva solo la pista Sporting

Juve, su Arthur resta in corsa solo lo Sporting Clube do Portugal

Negli ultimi giorni del calciomercato, la Juventus è impegnata sia in entrata che in uscita, e in particolare gli uomini mercato bianconeri sono focalizzati sul reparto di centrocampo.

Con la trattativa per Leandro Paredes che prosegue a oltranza con il Paris Saint-Germain, i bianconeri nelle ultime ore si stanno concentrando anche sugli interessamenti e sulle trattative che coinvolgono Fagioli, Rovella e Arthur.

Juve, su Arthur lo Sporting

Sul brasiliano, negli ultimi giorni erano emersi gli interessamenti di alcuni club inglesi, francesi e portoghesi. Tuttavia, l'unica soluzione praticabile, al momento, sembra essere quella che coinvolge lo Sporting Clube do Portugal, club allenato da Ruben Amorim e che nella stagione in corso sarà impegnato in Champions League nel girone con Marsiglia, Tottenham ed Eintracht Francoforte.

Nelle scorse settimane, la trattativa con il Valencia per il calciatore brasiliano, arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic nell'estate 2020, era naufragata. Staremo a vedere nei prossimi giorni, gli ultimi della finestra estiva, se potranno esserci sviluppi sull'asse Torino-Lisbona per questa operazione.