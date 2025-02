Juventus, la probabile formazione contro l’Empoli

Le probabili scelte di Thiago Motta per la sfida di Coppa Italia contro i toscani.

Dopo l’eliminazione in UEFA Champions League contro il PSV Eindhoven e la vittoria di misura per 1-0 contro il Cagliari in Serie A torna in campo la Juventus.

La competizione in cui scenderanno in campo i ragazzi di Thiago Motta, questa volta, è la Coppa Italia. In particolare i bianconeri affronteranno l’Empoli, nella sfida valida per i quarti di finale del torneo.

Il teatro del match sarà l’Allianz Stadium di Torino, stadio nel quale la Juventus disputerà anche le prossime due partite di campionato contro Verona e Atalanta.

Tra rotazioni e infortuni, andiamo a scoprire le probabili scelte di Thiago Motta per la partita contro la squadra di D’Aversa.

Juventus, la probabile formazione

In porta nella Juventus dovrebbe tornare a giocare dal 1′ minuto Perin, con la difesa a quattro formata da Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo dovrebbe ritrovare una maglia di titolare Thuram al fianco di Locatelli.

In avanti dovrebbe giocare ancora Vlahovic dopo il gol contro il Cagliari. Dietro di lui dovrebbe agire McKennie da trequartista e i due esterni dovrebbero essere Kolo Muani e Nico Gonzalez.

JUVENTUS (4-2-3-1, probabile formazione): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Thiago Motta

Juventus-Empoli, dove vederla in tv

La sfida tra Juventus e Empoli, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino.

Il match sarà visibile in diretta e esclusiva su Canale 5. In streaming sarà possibile seguire la partita su Mediaset Infinity.