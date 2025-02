Juventus, alla scoperta del giovane 2006 Javier Gil Puche

Javier Gil Puche, Juventus – Credits: Martina Cutrona

Alla scoperta di Gil Puche, il difensore della Juventus convocato per la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli

Giovani, giovani e ancora giovani: il messaggio di Motta per la sua Juventus è piuttosto chiaro.

Dopo Mbangula, Savona e Rouhi, Javier Gil Puche (e anche Alessandro Pietrelli) si aggiunge alla lista dei giovani bianconeri approdati in prima squadra.

Lo spagnolo classe 2006 è stato infatti scelto dall’allenatore della Juventus e inserito nella lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro l’Empoli, e per la terza volta in stagione si aggregherà alla prima squadra.

Juventus, chi è Javier Gil Puche

Classe 2006 di ruolo difensore, spagnolo e oltre un metro e novanta di altezza: Javier Gil Puche nasce a Molina de Segura, e inizia a muovere i primi calci a un pallone nel Real Murcia. A luglio 2021 passa al settore giovanile dell’Alaves, dove era già considerato un predestinato, e poco dopo riceve la chiamata dall’Italia proprio dalla Juventus.

Una volta arrivato in bianconero, viene aggregato al settore Primavera della Juventus, con cui gioca 32 partite di campionato nella stagione 2023/2024 trovando anche un gol e 3 assist. Nell’annata corrente è invece parte della Next Gen in Serie C, con cui è sceso in campo al momento in 18 occasioni. A referto ha anche 5 presenze in Youth League. È un giocatore di piede mancino dotato di un buon senso della posizione, che gli permette di agire sia come difensore a destra che come centrale di sinistra.

A 18 anni compiuti, il giovane bianconero sogna ora di calpestare l’importante palcoscenico dell’Allianz Stadium. La scelta di Motta di portarlo con sé premia la crescita di Javier, che spera adesso nell’esordio e nel debutto nel calcio dei grandi.