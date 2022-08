Juventus, per Paredes si continua a trattare sugli ultimi dettagli

L'obiettivo per il centrocampo della Juventus è Leando Paredes. I bianconeri vogliono il centrocampisa argentino e trattano da giorni con il PSG per metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri quanto prima. Nello specifico, la Juve spera di chiudere per Paredes nella giornata di domani (lunedì 29 agosto).

La trattativa tra le parti prosegue e si continua a discutere sugli ultimi dettagli. L'arrivo di Paredes non dipende dalle uscite della Juve. L'argentino è ai margini del PSG di Galtier. Questa sera i parigini sono stati impegnati contro il Monaco e Paredes è rimasto in panchina per tutta la durata del match.

Juventus, si lavora anche in uscita

La Juve non lavora però solo in entrata. I bianconeri, infatti, hanno diversi giocatori in uscita. Prosegue la trattativa con il Monza per Rovella, mentre si cerca una sistemazione per Arthur e Fagioli.