Juve, Allegri sceglie Morata come vice Vlahovic. Per la difesa Pau Torres e Gabriel

In casa Juventus, dopo la partenza di Morata, si cerca un vice Vlahovic, e proprio lo spagnolo sarebbe la scelta preferita da Massimiliano Allegri. Uno dei fattori che ha influito nella scelta dell'allenatore è anche la duttilità offensiva dell'ex Real Madrid dato che può giocare anche a sinistra in attea del rientro di Chiesa.

Il punto sul mercato della Juventus

Non solo attacco per la Juventus che pensa anche a come rimpiazzare un'eventuale partenza di De Ligt per il quale la Juventus non scende dai 100 milioni. I principali indiziati sarebbero Pau Torres e Gabriel, dato che per la difesa si preferisce un mancino, come i giocatori rispettivamenbte di Villarrel e Arsenal.