Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali

Lautaro Martinez, Inter (Imago)

Le scelte di Inzaghi e Gasperini per la semifinale di Supercoppa

Il 2025 del calcio italiano si apre con il botto. Direttamente dall’Arabia Saudita andrà in scena la final four di Supercoppa Italiana, che vedrà impegnate Inter, Juventus, Atalanta e Milan.

Ad aprire le danze saranno le due nerazzurre, che si affrontano in semifinale alla Kingdom Arena di Riyadh.

I ragazzi di Inzaghi si trovano in un gran momento di forma, come dimostrato dalle 4 vittorie di fila che hanno fatto seguito alla sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen.

I bergamaschi, invece, hanno visto interrompere la striscia di 11 successi consecutivi in Serie A a causa del pareggio esterno contro la Lazio dell’ultimo turno. Sarà una sfida ricca di grande spettacolo.

Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Zaniolo.

Charles De Ketelaere, Atalanta (Imago)

Dove vedere Inter-Atalanta in tv e in streaming

La partita tra Inter e Atalanta, così come tutta la Supercoppa Italiana, sarà visibile in esclusiva sulle reti Mediaset.

Il canale dedicato è Canale 5, mentre per quanto riguarda lo streaming sarà possibile assistere al match tramite Mediaset Infinity.