Juve-Sassuolo, domani nuovo contatto per Locatelli

Un nuovo appuntamento in agenda, tra Juve e Sassuolo, per parlare ancora di Manuel Locatelli. Domani i due club hanno fissato un contatto: sarà l’occasione per i bianconeri per presentare una nuova offerta.

L’ultima proposta (un prestito biennale con un obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, più diversi bonus), era stata rifiutata dal Sassuolo. La Juve dovrà quindi migliorala per strappare l’accordo e accontentare il club neroverde e il giocare che aspetta il via libera.

I due precedenti incontri, nel giro dell’ultimo mese, non hanno portato alla fumata bianca. Quello di domani potrebbe essere decisivo.