Juve-Kostic: la distanza con l'Eintracht si riduce

La Juventus continua a lavorare per portare Kostic in bianconero il prima possibile, forse già martedì: con l'Eintracht la distanza si è ridotta

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per provare a chiudere gli ultimi colpi da regalare a Max Allegri, per avere la rosa più completa possibile. Un nome caldo di queste ore è Filip Kostic, esterno offensivo serbo classe 1992 di proprietà dell'Eintracht Francoforte.

Kostic: tra Juve e Eintracht ballano 4 milioni

La Juve è a lavoro per limare il gap tra le parti e i primi risultati iniziano a vedersi: la distanza tra domanda e offerta si è infatti ridotta. Tra Juve e Eintracht ora ballano solo quattro milioni. Le parti comunque continuano a lavorare per mediare ancora, attraverso bonus o altre formule che possano portare alla chiusura dell'affare in queste ore.

L'obiettivo della Juventus è avere Filip Kostic a inizio settimana, possibilmente già martedì. Un ruolo importante nella trattativa lo sta avendo anche Alessandro Lucci, agente del calciatore e intermediare, per sta lavorando costantemente per portare i due club alla chiusura. In ogni caso, sarà importante capire anche la volontà dell'Eintracht di lasciare partire il giocatore subito o più tardi, considerando che mercoledì prossimo affronterà il Real Madrid in Supercoppa europea.

I numeri di Kostic nella passata stagione

Filip Kostic - all'Eintracht dall'estate del 2018 - nell'ultima annata ha segnato 7 gol e offerto 15 assist per i propri compagni, giocando un totale di 33 partite tra Bundesliga ed Europa League. Kostic che peraltro ha iniziato già anche la nuova stagione: venerdì il serbo era in campo nell'1-7 subito in casa contro il Bayern Monaco, partita al termine della quale ha salutato la sua curva, come se fosse stato il suo addio. La Juve, intanto, accelera per chiudere e per accoglierlo il prima possibile.