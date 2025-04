Le parole del Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli nel pre partita della gara di campionato contro il Parma

Nella serata di mercoledì 23 aprile 2025, sono ben otto le formazioni di Serie A impegnate con i recuperi della 33ª giornata.

Tra queste ci sono anche Parma e Juventus, che scenderanno in campo allo stadio Tardini alle 18:30.

Entrambe le formazioni sono in lotta per raggiungere i propri obiettivi: la squadra di casa per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante tre punti. I bianconeri per sorpassare il Bologna in classifica al quarto posto, che varrebbe un posto nella prossima Champions League.

Prima del fischio d’inizio del match è intervenuto Cristiano Giuntoli, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita sulla sua Juventus.

Le parole di Giuntoli prima di Parma-Juventus

Cristiano Giuntoli ha iniziato parlando della gara: “I risultati delle altre squadre hanno fatto alzare la quota Champions. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso e vincere questa gara per raggiungere il nostro obiettivo“.

Per poi dire: “Abbiamo alzato l’intensità senza rischiare di esagerare con i volumi. Gli infortuni ci hanno creato qualche disagio ma dobbiamo vincere a prescindere da tutto“.

Finale di stagione

Il Football Director ha poi aggiunto su Tudor: “In ogni caso una decisione verrà presa alla fine del Mondiale per Club, ma la volontà e la speranza sono quelle di proseguire assieme come detto dall’inizio. Stiamo dialogando“:

Per concludere sul mercato: “Stiamo parlando anche con diversi giocatori in prestito in vista del Mondiale per Club. Anche queste però sono decisioni che verranno prese a fine stagione, contando sulla disponibilità e sul volere dei calciatori stessi“.