L’attaccante del club viola salterà la trasferta di Cagliari per motivi familiari: le ultime novità sul bomber della Fiorentina

Per la trasferta di Cagliari, la Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean. L’attaccante italiano ha infatti lasciato Cagliari e non sarà neanche in tribuna,

Dietro all’assenza non c’è però un infortunio: il giocatore sarà assente per motivi familiari.

Ecco il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari e non sarà tra i disponibili per la partita di questo pomeriggio. Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni”.

Al suo posto Palladino ha quindi deciso di schierare Beltran, che agirà in attacco insieme a Gudmundsson.