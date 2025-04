Al Tardini subito doppio cambio per il Parma: Chivu costretto a sostituire Vogliacco e Bernabé

Doppia sostituzione abbastanza particolare al Tardini. Chivu ha dovuto sostituire due giocatori al decimo del primo tempo per problemi. In una situazione d’attacco per la Juventus, Vogliacco ha chiuso Nico Gonzalez in calcio d’angolo e proprio il difensore gialloblù si è accasciato a terra dolorante toccandosi la gamba sinistra.

Immediato l’ingresso dello staff medico in campo che ha accertato le condizioni e richiamato la panchina per il cambio immediato. Fuori il numero 21, dunque, per l’ingresso di Hainaut. Ma proprio al momento della sostituzione anche Bernabé ha chiesto il cambio per un problema muscolare, quindi fuori anche lo spagnolo e dentro Estevez.