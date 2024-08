Inter, Valentin Carboni lascia la sede: "Marsiglia? Pronto a cominciare" | FOTO e VIDEO

Nella mattinata di oggi, 5 agosto 2024, Valentin Carboni ha raggiunto la sede dell'Inter per mettere la sua firma sul rinnovo di contratto. Il talento classe 2005 prolungherà con i nerazzurri per poi passare al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto.

Inter, c'è il rinnovo per Carboni

L'argentino ha raggiunto la sede del club insieme al suo agente Beppe Riso. Per lui prolungamento di contratto e passaggio all'Olympique Marsiglia, dove lo attende Roberto De Zerbi. Accordo raggiunto da tempo, con il classe 2005 che si trasferisce in Francia in prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto.

L'Inter mantiene comunque l'opzione di recompra sul giocatore, autore di 2 gol e 4 assist nell'ultima stagione in prestito al Monza.

"Pronto a cominciare. Obiettivo? Giocare e fare il meglio possibile", le dichiarazioni del classe 2005 all'uscita dalla sede nerazzurra. Il giocatore ora partirà per Marsiglia nel pomeriggio per iniziare la sua nuova avventura in Ligue 1.