Inter, Steven Zhang raggiunge la squadra a Düsseldorf

Alla vigilia dell'importantissima semifinale d'Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha raggiunto la squadra all'Intercontinetnal di Düsseldorf, hotel dove alloggiano i nerazzurri.

Insieme a lui anche la dirigenza al completo. La visita del numero uno nerazzurro è volta a mostrare la propria vicinanza in un momento delicato e importante della stagione. Nel pomeriggio seguirà la rifinitura della squadra in vista della semifinale.

Erano molti mesi che il presidente dell'Inter non stava vicino alla squadra a causa delle limitazioni dovute al Covid-19 in Cina. Nelle scorse ore Zhang ha effettuato un passaggio in Italia prima di partire alla volta della Germania per raggiungere il ritiro dei nerazzurri.