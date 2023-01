Inter, si attende ancora una risposta da Skriniar: la situazione

Continua a tenere banco il futuro di Milan Skriniar in casa Inter. Secondo quanto appreso, non ci sarebbe nessun incontro in programma tra il club nerazzurro e l'entourage del calciatore.

Ciò che filtra dall'Inter è che è stata fatta una proposta non ritoccabile al difensore slovacco ex Samdporia, per cui si attende ancora una risposta.

Inter, rinnovo Skriniar: le parole di Marotta

Nei giorni scorsi - in occasione di Inter-Parma di Coppa Italia - Beppe Marotta aveva parlato del possibile rinnovo di Milan Srkiniar, ancora in stand-by.

"Non ci sono deadline, sono dinamiche ricorrenti in in tutti i club" - aveva dichiarato Marotta. "Non vorrei parlare di appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo molto difficile, a gennaio ci sono tante partite e vogliamo fare punti.

"Al di là di quelli che sono i giusti rispetti per i giocatori, la nostra concentrazione è per le partite che andremo ad affrontare"- aveva concluso il dirigente nerazzurro.