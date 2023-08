Inter, Audero in sede per la firma I LIVE

14:57 - Emil Audero è arrivato in sede. Il portiere classe 1997 si appresta a firmare il contratto che lo legherà all'Inter.

13:15 - Terminate le visite di idoneità sia per Audero che per Samardzic. Prossima tappa la sede dell'Inter, dove intorno alle 14:30 il portiere firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Stesso iter poco dopo per il centrocampista.

12:10 - Anche Lazar Samardzic al CONI: per il calciatore in arrivo dall'Udinese grande entusiasmo. Il tedesco si è mostrato sorridente ai tifosi che lo hanno acclamato fuori dal centro medico.

11:50 - Dopo le visite mediche all'Humanitas, Emil Audero è arrivato al CONI per la seconda parte dei test, quella dedicata all'idoneità. Selfie con qualche tifoso all'entrata.

Inter, la giornata di Emil Audero e Lazar Samardzic I LIVE

Giornata di visite mediche in casa Inter: oggi, giovedì 10 agosto, svolgeranno i test fisici sia il portiere Emil Audero, che il centrocampista Lazar Samardzic. Il primo è in arrivo dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, e in nerazzurro ricoprirà il ruolo di vice di Sommer. Il secondo si trasferirà invece in prestito con obbligo di riscatto; anche Giovanni Fabbian nell'operazione (LEGGI QUI LE CIFRE DELL'AFFARE).

Nella serata di ieri, mercoledì 9 agosto, erano arrivati entrambi in Italia. Le prime parole di Samardzic, tedesco di passaporto serbo, erano state: "Molto felice, pronto a cominciare". A curare il trasferimento dell'ex Lipsia ed Hertha Berlino è stata Rafaela Pimenta.