Inter, rinnovo dirigenti: c'è l'accordo fino al 2025. Settimana prossima la firma

Tempo di rinnovi in casa nerazzurra: tutte le ultime novità di mercato

Tempo di rinnovi in casa nerazzurra. Dopo quelli dei giocatori, da Lautaro a Barella, Bastoni fino a Dimarco, l'Inter pensa anche al rinnovo, del quale si è già parlato ampliamente, di Brozovic. Ma non solo. Il presidente Zhang, arrivato a Milano settimana scorsa, ha approfittato della sua presenza per definire alcuni dettagli: questa volta è il turno dei dirigenti.

I dettagli del rinnovo della dirigenza nerazzurra

La priorità è quella di rinnovare la dirigenza nerazzurra, anche per dare un forte segno di continuità: sul tavolo pronto un rinnovo di tre anni, fino al 2025 per diversi componenti della dirigenza campione d'Italia. Nell'incontro, previsto la prossima settimana ci sarà infatti la firma dell'amministratore delegato Beppe Marotta. Ma non solo. Con lui rinnoveranno anche il direttore sportivo Piero Ausilio e il vice direttore sportivo Dario Baccin.

Inzaghi e il rinnovo con l'Inter

Mancherebbe solo un rinnovo sul tavolo, quello dell'allenatore. Ma il rinnovo di Simone Inzaghi, fresco del suo primo trofeo vinto con i nerazzurri, sarebbe in programma, ma verrà discusso più avanti.