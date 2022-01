Inter, sempre più vicino il rinnovo di Brozovic. Brest su Satriano

L'Inter si avvicina sempre di più al rinnovo di Marcelo Brozovic. L'accordo non è ancora stato definito tra le parti, ma entro fine gennaio si conta di arrivare all'intesa totale.

La fiducia comunque aumenta sempre di più e i colloqui possono proseguire anche in questi giorni grazie alla presenza del presidente Steven Zhang a Milano.

Satriano verso la Ligue 1

Novità anche per il mercato in uscita. Il giovane Martin Satriano può andare in prestito in Ligue 1: il Brest nelle ultime ore ha superato la concorrenza del Basilea.