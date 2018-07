Continua, il pressing dell'Inter per Sime Vrsaljko. Nonostante gli agenti del giocatore spingano per la soluzione nerazzurra, non si è ancora raggiunto un punto d'incontro con l'Atletico Madrid, che non accetta la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per il momento, l'intenzione dell'Inter è di attendere ancora, contando sulla volontà favorevole del giocatore.

Le alternative, in ordine di preferenza, sono Darmian, Zappacosta ed Henrichs al momento.