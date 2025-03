Italia, i convocati di Spalletti per i quarti di Nations League

La lista dei convocati dell’Italia per la doppia sfida alla Germania

L’Italia si prepara a tornare in campo. Lo farà per la prima volta nel 2025 subito con una doppia sfida decisiva di Nations League.

L’avversario sarà la Germania (qui l’elenco dei convocati) e in palio di sarà l’accesso alla final four di giugno, che potrebbe essere in Italia.

In vista dell’impegno, che si giocherà con andata e ritorno tra il 20 e il 23 marzo, il CT Luciano Spalletti non ha ancora diramato la lista degli azzurri convocati.

L’elenco completo dei giocatori che prenderanno parte alla sfida sarà reso ufficiale nella giornata di venerdì 14 marzo.

I convocati dell’Italia

Luciano Spalletti non ha ancora reso noti i nomi dei calciatori convocati, che saranno annunciati nella giornata di venerdì 14 marzo.

Come arrivano gli azzurri alla partita

Come le altre nazionali, anche l’Italia non scende in campo da novembre, proprio dalle ultime gare del girone di Nations League, che gli azzurri hanno chiuso al secondo posto. Decisiva la differenza reti per il primo posto della Francia, che ha chiuso a 13 punti al pari della nostra nazionale.

L’ultima partita dei nostri è stata proprio quella persa per 3-1 contro la nazionale di Deschamps, mentre in quella precedente avevano battuto per 1-0 il Belgio. Della prima fase la partita più convincente è stata sicuramente l’andata contro i francesi, vinta 3-1, ma che risale a settembre.