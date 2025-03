A causa del forte maltempo in Toscana, il vicepresidente del Consiglio Comunale Draghi ha chiesto il rinvio di Fiorentina-Juventus

A Firenze i campi del Viola Park sono tutti allagati. L’allerta maltempo ha raggiunto tutti i cittadini della Toscana a causa delle forti piogge torrenziali.

Per questi motivi, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, Alessandro Draghi, ha chiesto alla sindaca Sara Funaro il rinvio della gara tra Fiorentina e Juventus.

“Per l’emergenza maltempo, chiedo alla sindaca Funaro assieme a tutti gli organi preposti di valutare il rinvio della gara tra Fiorentina e Juventus“. Partita, valida per la 29ª giornata di campionato, che è in programma per domenica 16 marzo alle ore 18 dallo stadio Franchi.

Resterà dunque da capire nelle prossime ore quale sarà la decisione che prenderanno le autorità competenti in merito alla gara.

Fiorentina-Juventus a rischio rinvio, la situazione

Le forti piogge torrenziali stanno mettendo a dura prova la Toscana, che si ritrova in uno stato di allerta rosso. A rischio ci sarebbe anche la gara di Serie B tra Pisa e Mantova, in programma per sabato 15 marzo.

Agli organi di competenza non resterà che aspettare le prossime ore per prendere una decisione su Fiorentina-Juventus, con l’allerta che dovrebbe terminare nel pomeriggio di sabato 15 marzo. Non resta altro che aspettare aggiornamenti per capire se la gara tra le due formazioni verrà giocata o meno, con questo che sarà l’ultimo turno di Serie A prima della sosta nazionali.