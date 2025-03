Genoa, Vieira: “Questa società merita davvero di essere in Serie A”

Le parole dell’allenatore del Genoa Patrick Vieira nel post partita della partita di Serie A contro il Lecce.

Grazie alla doppietta di Miretti il Genoa ha battuto 2-1 il Lecce, portando a casa tre punti preziosi.

Al termine della partita l’allenatore rossoblù Patrick Vieira è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Sul match ha commentato: “Sono molto soddisfatto. Era importante per noi iniziare la partita bene e l’abbiamo fatto. Anche il pubblico è stato fantastico. Questa società merita davvero di essere in Serie A. Stasera abbiamo fatti un passo avanti“.

Continua poi: “Devi vedere la qualità della squadra collettiva ma anche individuale. Vogliamo giocare alti, vincere la palla alta e l’obiettivo è dare fastidio all’avversario. Il primo tempo è stato uno dei più completi da quando sono arrivato“.

Genoa, le parole di Vieira

Vieira si concentra poi sulle sostituzioni: “La forza del Genoa quest’anno sono i giocatori che non sono nella loro posizione ma stanno facendo il loro lavoro. Miretti è stato molto positivo in campo per esempio“. Parlando dell’ex Juventus commenta: “Credo che lui debba giocare più centrale, ha la qualità tecnica, capisce il gioco. Per noi però era importante farlo giocare a sinistra a causa degli infortuni. Lui ha sempre lavorato bene e oggi ha trovato anche i due gol. Deve continuare a lavorare con più aggressività. Dove lui può andare lo può decidere solo lui in base a cosa fa in allenamento“.

Conclude riprendendo le parole di Ottolini (Clicca qui per le dichiarazioni complete) nel prepartita: “Era un match importante per vincere. Abbiamo anche sofferto negli ultimi minuti. Abbiamo ancora punti da prendere per arrivare al nostro obbiettivo: rimanere in Serie A”.

Infine in conferenza stampa ha aggiunto: “Abbiamo fatto veramente una bella partita. I ragazzi si divertono sul campo. Io sono molto contento perché vedo una squadra molto unita anche quando ci sono momenti difficili. Anche oggi però è stata una partita difficile da vincere. Rimaniamo con i piedi per terra, concentrati sapendo che il nostro obiettivo è restare in Serie A. Siamo orgogliosi che abbiamo vinto una gara importante, abbiamo fatto un passo in avanti ma non è ancora fatto“.