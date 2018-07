Inter, capitolo terzino: il Leverkusen apre al prestito di Henrichs

Questione terzino ancora aperta in casa Inter.



I nomi sul taccuino nerazzurro sono sempre gli stessi: Sime Vrsaljko, Matteo Darmian e Benjamin Henrichs.

La novità di oggi è rappresentata dal fatto che il Bayer Leverkusen è l'unico club (a differenza dell'Atletico per il croato e dello United per il terzino italiano) ad aver aperto al prestito.

Dunque la formula con cui l'Inter potrà portare a Milano Henrichs è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il tedesco tuttavia è la terza scelta per i nerazzurri in quel ruolo, quindi l'Inter prima proverà a vedere se per Vrsaljko o Darmian ci saranno i margini giusti, altrimenti ecco Henrichs: la formula è già quella giusta.