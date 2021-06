L'Inter vuole bloccare Onana per la prossima stagione

Il club nerazzurro è deciso ad andare avanti per il portiere dell'Ajax

Dopo un primo approccio con una richiesta di informazioni, l'Inter adesso è decisa ad andare avanti per Andre Onana, portiere dell'Ajax.

Inter decisa ad andare avanti

L'Intenzione del club nerazzurro è bloccarlo per la prossima stagione, ecco perché appena possibile si andrà avanti - anche formalmente - con questo discorso sull'asse Milano-Amsterdam.

Onana è cresciuto tra il settore giovanile del Barcellona e quello dell'Ajax ed ha un contratto che scadrà nel 2022 ma non potrà scendere in campo prima di novembre per la violazione delle regole antidoping risalente allo scorso febbraio.