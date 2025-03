Bologna, Italiano: “Inizia un ciclo di partite toste, potremo toglierci soddisfazioni”

Le parole di Vincenzo Italiano al termine della gara vinta dal suo Bologna contro la Lazio di Marco Baroni

Il Bologna stravince contro la Lazio. Allo stadio “Dall’Ara” termina addirittura 5-0 l’incontro tra la formazione rossoblù e quella biancoceleste.

Quarta vittoria consecutiva in Serie A per la formazione guidata da Vincenzo Italiano. Dopo il passo falso contro il Parma del 22 febbraio, cammino perfetto per i rossoblù con le vittorie contro Milan, Cagliari, Hellas Verona.

Ad aggiungersi, adesso, anche la vittoria contro la squadra guidata da Marco Baroni, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

Ad aprire la gara Odgaard al 16′ del primo tempo, poi a inizio secondo tempo due gol in un minuto con Orsolini e Ndoye. Ma non finisce qui, i rossoblù non si fermano e trovano la via della rete ancora con Castro e infine Fabbian. Di seguito riportiamo le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano.

Bologna, le dichiarazioni di Italiano

L’allenatore del Bologna ha esordito così ai microfoni: “I cori mi fanno piacere, è una soddisfazione. Sono contento del rapporto che si sta instaurando nell’ambiente, arrivare allo stadio è uno spettacolo. Così rendiamo felice un popolo che ci sta vicino e che io voglio ringraziare per la vicinanza“.

Vincenzo Italiano, poi, ha continuato: “Oggi iniziamo un ciclo di partite toste, abbiamo le prime del campionato da affrontare. Iniziavamo con la Lazio, il risultato è frutto del lavoro svolto in settimana. siamo riusciti a fare questa prestazione e sono contento. Pressing ultra offensivo? Non permettere ai più bravi di metterci in difficoltà è una cosa che la squadra ha assimilato in fretta“.

Bologna, Italiano: “Alla fine potremo toglierci soddisfazioni”

L’allenatore rossoblù, poi, ha continuato: “Siamo migliorati nel palleggio. Sotto l’aspetto tecnico abbiamo tirato fuori la qualità. Quando poi arrivano risultati così rotondi è questa la spiegazione. Se si ripetono questo tipo di prestazioni, alla fine potremo toglierci delle soddisfazioni“.

E ancora, avviandosi alla conclusione, Italiano ha concluso: “La squadra è squadra tutta, non solo i titolari. Cerchiamo di coinvolgere tutti, oggi si andava a esultare tutti e non solo i 16 perchè c’è attaccamento, senso si appartenenza e credo che questo faccia la differenza“.