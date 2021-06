Inter, non solo Bellerin: chieste informazioni su Onana

Hector Bellerin, sì, ma non solo. La dirigenza dell'Inter è in cerca di occasioni di mercato, di calciatori di ottimo livello da acquistare a prezzi modesti, rinforzando così la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L'ultimo nome finito sul taccuino dei nerazzurri è quello di Andre Onana, portiere dell'Ajax.

Cresciuto tra il settore giovanile del Barcellona e quello del club olandese, il portiere camerunense ha un contratto che scadrà nel 2022. Appena 25enne, il suo profilo piace all'Inter, che ha così chiesto informazioni al suo procuratore - lo stesso di Bellerin. Onana non potrà scendere in campo prima di novembre per la violazione delle regole antidoping risalente allo scorso febbraio: l'intenzione del giocatore sarebbe comunque quella di trascorrere un altro anno ad Amsterdam, con l'Inter che potrebbe così cercare l'accordo per prelevarlo a parametro zero la prossima estate.