Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Raffaele Palladino e Thiago Motta per la gara tra la Fiorentina e la Juventus

Ormai è tutto pronto per il calcio d’inizio della gara tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e la Juventus di Thiago Motta.

Le due squadre scenderanno in campo alle 18:00 allo stadio Franchi nel match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di casa è reduce dalla sconfitta contro il Napoli per 2-1. E lo stesso discorso vale per la squadra bianconera, che nell’ultimo turno di campionato ha rimediato una sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta.

Ecco dunque le scelte ufficiali di Palladino e Thiago Motta.

Fiorentina-Juventus, le scelte ufficiali

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Richardson A., Ndour C., Parisi F., Beltrán L., Moreno M., Folorunsho M., Zaniolo N., Terracciano P., Comuzzo P., Martinelli T., Adli Y.. All. Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Veiga, Kelly; Locatelli, Thuram; Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

A disposizione: Alberto Costa, Cambiaso A., Pinsoglio C., Vlahovic D.,Gatti F., Francisco Conceição, Rouhi J., Yildiz K.. Perin M., Savona N., Mbangula S.. All. Motta

Dove vedere Fiorentina-Juventus

La sfida tra la Fiorentina e la Juventus è in programma per oggi, domenica 16 marzo, a partire dalle 18:00. L’incontro sarà visibile su DAZN, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.