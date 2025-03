Roma, infortunio per Dybala 11 minuti dopo l’ingresso in campo: lacrime in panchina

Dura solamente 11 minuti la gara di Paulo Dybala: l’argentino subentra a Soulè al 64′ ma al 75′ è costretto al cambio per infortunio

Brutte notizie per Claudio Ranieri. Durante la gara contro il Cagliari, infatti, Paulo Dybala ha riportato un infortunio muscolare ed è stato costretto al cambio 11 minuti dopo essere entrato in campo.

L’argentino è entrato in campo due minuti dopo che i giallorossi hanno sbloccato la gara con un gol di Artem Dovbyk. Su un allungo verso l’area di rigore avversaria, però, si è dovuto fermare per un problema muscolare.

Al suo posto Ranieri ha fatto entrare Nicolò Pisilli. Alcuni minuti dopo il cambio, poi, il 21 è stato ripreso in panchina con le mani davanti agli occhi per la disperazione.

I suoi numeri in stagione

In questa stagione fino a oggi, 16 marzo, Paulo Dybala ha giocato 23 gare di campionato in cui ha collezionato 6 gol e 3 assist. In Coppa Italia, invece, l’argentino ha preso parte solamente al quarto di finale contro il Milan.

In Europa League, poi, il 21 ha segnato due gol e fornito 1 assist nelle 11 partite giocate.