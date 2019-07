Inter, nuova offerta alla Roma per Dzeko: parti ancora distanti

I contatti tra Inter e Roma per Dzeko proseguono, l'Inter ha offerto 15 milioni, ma la chiusura è ancora lontana. Lo scoglio è la valutazione che ne fa la Roma, che non è disposta a scendere sotto i 20 milioni per l’attaccante bosniaco. Fonseca stravede per lui, per questo la società giallorossa non se ne proverà tanto facilmente.

Inoltre la Roma non avrebbe al momento un sostituto di Dzeko, visto che i vari Icardi e Higuain e altri giocatori seguiti sono oggi molto lontani, viste le richieste dei rispettivi club che chiedono cifre intorno ai 50 milioni di euro. L’Inter avrebbe potuto chiudere per Dzeko a 15 milioni fino al 28 giugno, quando la Roma ancora lo avrebbe ceduto per quella cifra. Ora però sono cambiate le carte in tavola e la società giallorossa ha alzato le pretese. L’Inter ha avanzato una nuova proposta, ma al momento non basta.