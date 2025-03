Gli sci ma non solo: la fede rossonera di Federica Brignone

In una stagione che per il Milan non è delle migliori, c’è una milanista che vince sempre in un altro sport.

Il suo nome è Federica Brignone, già da tempo leggenda dello sci italiano, che a 34 anni sta vivendo l’annata migliore della sua grandissima carriera.

L’atleta azzurra è a un passo dalla conquista della classifica generale di Coppa del Mondo, in un anno in cui è arrivata una medaglia d’oro mondiale nella specialità del gigante.

Ma nel suo cuore c’è anche il calcio, con una fede rossonera che caratterizza da sempre lei e la sua famiglia.

L’amore per il Milan

Federica non ha mai nascosto il suo tifo e nel 2019 era stata intervistata proprio sui canali social del Milan per raccontarlo: “Mia nonna è milanista, così come mia mamma e mio fratello. Abbiamo sempre seguito le partite, ora è un po’ più difficile perché essendo spesso via è difficile seguirlo. Mi ricordo però che quando eravamo più piccoli, soprattutto la Champions League e il campionato, le seguivamo tutti insieme sul divano. Sono stati dei bei ricordi“.

E anche una campionessa nello sci come lei ha avuto come idoli due simboli del Milan: “A me piaceva tantissimo Gattuso e poi Nesta, era il mio giocatore preferito“. E nel calcio ha anche avuto un breve passato: “Ho sempre fatto grandi partite sia con le mie compagne di sci che con il comitato e puntualmente mi piantavano in difesa a prendere pallonate. Non ho mai imparato ma essendo molto competitiva ce la mettevo tutta perché non volevo perdere“.

La stagione di Federica Brignone

Per la Brignone è ormai solo questione di tempo per la conquista aritmetica della sua seconda Coppa del Mondo generale in carriera, a quattro gare dal termine di una stagione da dominatrice. Un’ulteriore consacrazione dopo aver già collezionato 37 vittorie totali in Coppa del Mondo, che l’hanno resa l’azzurra più vincente di sempre.

Potrebbe però fare un’impresa ancora più grande, conquistando anche le classifiche di tutte le tre specialità dello sci alpino: discesa, gigante e Super G. Nessuna sciatrice in campo femminile ci è mai riuscita e lei, a quattro gare dalla fine della stagione, è ancora pienamente in corsa per riuscirci.