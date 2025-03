Dionisi sempre più verso la riconferma in panchina: gli ultimi aggiornamenti

Non cambia la posizione del Palermo rispetto a quanto emerso nella giornata di lunedì sulla posizione di Alessio Dionisi, in seguito alla brutta sconfitta in casa contro la Cremonese.

Come vi abbiamo raccontato, le consultazioni interne e gli incontri avuti dal ds Osti non hanno portato a individuare un sostituto che potesse essere ritenuto adatto.

Le riflessioni proseguiranno, ma la linea tracciata è quella di continuare con Dionisi e di provare a a ricompattarsi in vista della prossima partita contro la Salernitana, al rientro dalla sosta per le nazionali.

Salvo colpi di scena, quindi, ci sarà proprio l’ex Sassuolo a guidare la squadra alla ripresa degli allenamenti.